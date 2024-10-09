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09:41, 9 октября 2024Экономика

Продажи «свежих» подержанных машин в России резко снизились

ТАСС: число перепродаж «свежих» б/у машин в России упало на 25 % в 2024 году

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Суммарное число перепродаж «свежих» подержанных машин на российском вторичном авторынке упало на 25 процентов с начала 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков компании «Автомаркетолог» и банков ВТБ, «Открытие».

Речь идет о перепродажах относительно новых автомобилей возрастом до трех лет. По итогам первых восьми месяцев число подобных сделок на вторичном авторынке составило 141,3 тысячи против 188,4 тысячи за тот же период 2023 года. Таким образом, за год продажи «свежих» б/у автомобилей в стране снизились на 47,1 тысячи.

Самыми востребованными машинами в этом сегменте оказались Lada. В январе-августе в России перепродали в общей сложности 46,8 тысячи подобных б/у автомобилей. Второе место заняли китайские Chery (11,3 тысячи), а тройку лидеров замкнули Geely (11 тысяч). В топ-5 также вошли Haval (8,8 тысячи) и южнокорейский бренд Kia (6,6 тысячи), резюмировали аналитики.

Ранее агентство «Автостат» сообщило о росте продаж подержанных автомобилей в России. По итогам августа суммарные объемы перепродаж на вторичном рынке увеличились на 2,5 процента в месячном выражении и на 1,6 процента — год к году. Достигнутый в последний летний месяц результат (560 тысяч штук), как отметили эксперты, оказался максимальным с ноября 2021 года.

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      Анатолий Акулов
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