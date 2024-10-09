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23:19, 9 октября 2024Экономика

Путин оценил рост промышленного производства в России

Путин заявил, что промышленное производство в России растет

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что промышленное производство в России растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Его слова приводит РИА Новости.

«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей», — заявил российский лидер.

Ранее Путин рассказал о причинах, по котором страны стремятся присоединиться к БРИКС. По его словам, запускается волна глобального роста, сосредоточенного в XXI веке не на Западе, постепенно теряющем свои позиции в мировой экономике, а прежде всего в пространстве БРИКС. Туда стремятся и не состоящие в объединении государства, видящие «перспективу равноправного взаимодействия с учетом национальных интересов»

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      Марина Совина
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