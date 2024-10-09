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22:11, 9 октября 2024Экономика

Путин высказался о производстве российских турбин

Путин: Россия добивается технологической независимости в производстве турбин
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна сделала еще один шаг к достижению технологической независимости с полным открытием ТЭС «Ударная» — в ней применена отечественная инновационная газовая турбина большой мощности. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что по некоторым сегментам отечественного турбиностроения Россия находилась в лидерах долгое время. По каким-то направлениям, «в том числе вот по таким мощным, не работали в этом сегменте», уточнил он.

В качестве примера российский глава привел строительство новых мощностей в Крыму, когда «были сложности с известными поставками». Появление новых производств демонстрирует то, что Россия становится независимым, суверенным технологически государством.

В июне прошлого года США запретили своим компаниям обслуживать газовые и паровые турбины на российских ТЭС производства американской GE, в том числе поставлять комплектующие для ремонта. В общей сложности на западных турбинах генерируется 9 процентов мощности Единой энергосистемы России, а оборудование GE используют на мощных ГРЭС и небольших городских ТЭС.

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      Юлия Мискевич
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