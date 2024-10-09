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17:01, 9 октября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности предотвращения теракта в Смоленске

Правоохранители обезвредили мужчину, пытавшегося совершить теракт в Смоленске

Кадр: Telegram-канал Baza

Правоохранители обезвредили мужчину, который попытался совершить теракт в здании управления МВД по Смоленской области. Подробности инцидента РИА Новости сообщили в министерстве.

Мужчина попытался пронести самодельное взрывное устройство в здание УМВД, однако был задержан.

«Сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что при задержании двое полицейских получили контузию. Кроме того, при задержании сам злоумышленник тоже пострадал. Все трое были доставлены в лечебные учреждения.

Инцидент произошел 9 октября. 30-летний житель Тверской области пытался пронести бомбу в здание УМВД под видом папки с документами. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

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