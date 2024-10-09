ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

ФСБ предотвратила теракт в здании управления МВД по Смоленской области

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта в здании управления МВД по Смоленской области. Мужчина пытался пронести в здание самодельное взрывное устройство.

По данным спецслужбы, 30-летний житель Тверской области пытался пронести бомбу под видом папки с документами. «При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в региональном УМВД.

На месте происшествия работают взрывотехники. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Днем центр Смоленска оцепили из-за подозрительного авто

Telegram-канал Mash днем сообщил, что спецслужбы оцепили центр города из-за подозрительного автомобиля. Машина была припаркована у здания МВД на улице Дзержинского и накрыта синим тентом.

Под тентом оказался автомобиль марки Citroеn. На место были вызваны кинологи и саперы. Специалисты осмотрели иномарку и в салоне обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем взорвали его.

В свою очередь, Telegram-канал Shot утверждал, что таким образом местные правоохранители отрабатывали соответствующие учения.

В России готовились убийства офицеров командования ВКС

4 октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космических сил России.

По его словам, в этом помогли коллеги из Комитета госбезопасности Белоруссии. Кроме того, установлены причастные к деятельности проукраинских полувоенных структур, которые базируются на территории стран Евросоюза.

В июле сотрудники ФСБ предотвратили теракт против трех руководителей подразделений Минобороны, организованный украинской военной разведкой. Завербованный гражданин России 1994 года рождения организовал доставку трех бомб, обернутых в подарочную упаковку, по адресам проживания военачальников в Москве. Взорвать их должны были после сообщения от курьера о доставке.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он вступил в сговор с украинскими спецслужбами за материальное вознаграждение. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.