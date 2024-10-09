В правильности ежегодного выпуска iPhone усомнились

Журналисты издания MacWorld призвали Apple перестать выпускать новые iPhone каждый год. Материал доступен на сайте медиа.
По мнению специалистов, корпорация Apple, которая выпускает новые iPhone ежегодно, не успевает придумывать и внедрять инновации и поступает неправильно. Из-за этого она навязывает потребителям функции, которые им не нужны. Журналисты портала заявили, что ежегодный цикл выпуска мешает компании и линейке развиваться.
В материале приводятся примеры спорных функций, которые получили iPhone в последние годы. К ним отнесли новый экранный вырез Dynamic Island и кнопку Action, которая заменила привычный пользователям физический переключатель звука. Также авторы усомнились в пользе кнопки Camera Control, которую внедрили в iPhone 16.
«Ежегодный цикл обновления iPhone выматывает Apple», — отметили специалисты. По их словам, компании приходится внедрять «технологии ради технологий», а не решать реальные проблемы потребителя. В качестве альтернативы они предложили выпускать новый смартфон раз в два года. «Двухлетние итеративные обновления, объединенные в одно устройство, сделали бы его более заметным», — заключили авторы.
Ранее о том, что Apple перестанет обновлять некоторые свои продукты каждый год, сообщил инсайдер Марк Гурман.
В начале октября аналитики Jefferies заявили, что серьезные ИИ-функции в iPhone появятся не раньше 2026 года. По словам специалистов, новые смартфоны Apple не готовы к поддержке ИИ.