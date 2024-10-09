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11:02, 9 октября 2024Наука и техника

В правильности ежегодного выпуска iPhone усомнились

MacWorld: ежегодные обновления iPhone помешали развитию Apple

Фото: Hollie Adams / Reuters

Журналисты издания MacWorld призвали Apple перестать выпускать новые iPhone каждый год. Материал доступен на сайте медиа.

По мнению специалистов, корпорация Apple, которая выпускает новые iPhone ежегодно, не успевает придумывать и внедрять инновации и поступает неправильно. Из-за этого она навязывает потребителям функции, которые им не нужны. Журналисты портала заявили, что ежегодный цикл выпуска мешает компании и линейке развиваться.

В материале приводятся примеры спорных функций, которые получили iPhone в последние годы. К ним отнесли новый экранный вырез Dynamic Island и кнопку Action, которая заменила привычный пользователям физический переключатель звука. Также авторы усомнились в пользе кнопки Camera Control, которую внедрили в iPhone 16.

«Ежегодный цикл обновления iPhone выматывает Apple», — отметили специалисты. По их словам, компании приходится внедрять «технологии ради технологий», а не решать реальные проблемы потребителя. В качестве альтернативы они предложили выпускать новый смартфон раз в два года. «Двухлетние итеративные обновления, объединенные в одно устройство, сделали бы его более заметным», — заключили авторы.

Ранее о том, что Apple перестанет обновлять некоторые свои продукты каждый год, сообщил инсайдер Марк Гурман.

В начале октября аналитики Jefferies заявили, что серьезные ИИ-функции в iPhone появятся не раньше 2026 года. По словам специалистов, новые смартфоны Apple не готовы к поддержке ИИ.

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      Андрей Ставицкий
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