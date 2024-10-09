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НХЛ — регулярный чемпионат
17:55, 9 октября 2024Спорт

Тарасова поделилась впечатлениями от знакомства с Овечкиным

Тарасова заявила, что Овечкин произвел на нее впечатление профессионала

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от знакомства с российским форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«С Александром мы лично знакомы. Он произвел впечатление очень профессионального человека. Но больше я о нем ничего не знаю», — заявила Тарасова. Тренер добавила, что не следит за хоккеем.

В 2022 году Тарасова описала эмоции от отсутствия сборной России по хоккею на чемпионате мира. Специалист оценила турнир фразой «это недохоккей какой-то».

Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. «Вашингтон» Овечкина в первом матче регулярного чемпионата в ночь на воскресенье, 13 октября, дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилс».

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      Алексей Гусев
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