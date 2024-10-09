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10:39, 9 октября 2024Россия

В Феодосии раскрыли опасность выявленного химического вещества рядом с горящей нефтебазой

В Феодосии зафиксировали превышение диоксида серы рядом с горящей нефтебазой

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Феодосии зафиксировали превышение концентрации диоксида серы рядом с горящей нефтебазой. Опасность воздействия выявленного химического вещества на людей раскрыла руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская, передает ТАСС.

Превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы выявили в одной из более чем 260 проб в районе Ближних Камышей на границе жилой застройки.

«Насколько это опасно, будет зависеть от длительности воздействия», — отметила Пеньковская.

При этом она рекомендовала жителям не проветривать помещения, ограничить курение, а также больше потреблять фруктов и овощей.

Пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на понедельник, 7 октября. Кадры с места происшествия были опубликованы ранее, очевидцы рассказывали о серии взрывов.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

По неофициальной информации, при пожаре пострадали три человека. Эвакуировали более 1100 жителей.

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      Елена Торубарова
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