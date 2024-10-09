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19:57, 9 октября 2024Россия

В России разработали законопроект о дистанционных штрафах для уехавших граждан

Госсовет Татарстана разработал законопроект о штрафах для уехавших россиян

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Госсовет Татарстана разработал законопроект о дистанционных штрафах для уехавших за границу гражданах, которые совершают действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект создали еще в октябре 2023 года, однако Госсовету поручили его доработать.

«Данный законопроект мы доработали. (...) Проект федерального закона был разработан в целях установления правовой возможности привлечения граждан, пребывающих за пределами Российской Федерации, к административной ответственности», — заявил председатель комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Чиновник отметил, что некоторые общественные деятели и активисты из России, проживающие за рубежом, ведут деятельность против интересов страны. Однако их нельзя привлечь к ответственности. Разработанный законопроект дает возможность привлекать к ответственности дистанционно, добавил Чубаров.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не ставшие врагами России релоканты могут возвращаться в страну. При этом представитель Кремля подчеркнул, что высказанная позиция по уехавшим россиянам является его личной точкой зрения.

ЖЗЛ
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