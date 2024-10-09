В российском городе фейерверк обесточил улицу, напугал жителей и попал на видео

В Сочи фейерверк обесточил улицу и напугал жителей

В Сочи неудачно запущенный фейерверк обесточил улицу и напугал жителей. Инцидент попал на видео, ролик опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

Жители российского города решили устроить салют, но по неизвестным причинам ракеты полетели не вверх, а вбок. Как пишет канал, звуки взрывов соседи услышали около полуночи и выбежали на улицу.

Как видно на опубликованных кадрах, пиротехника попала в электрический щиток, последовала серия ярких вспышек, после чего улица оказалась обесточена.

Ранее жители Красноярска на Николаевском мосту запустили фейерверк прямо на ходу из кабриолета и попали на видео. Владельцев автомобиля начали искать сотрудники полиции.