Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 9 октября 2024Россия

В российском городе фейерверк обесточил улицу, напугал жителей и попал на видео

В Сочи фейерверк обесточил улицу и напугал жителей

В Сочи неудачно запущенный фейерверк обесточил улицу и напугал жителей. Инцидент попал на видео, ролик опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

Жители российского города решили устроить салют, но по неизвестным причинам ракеты полетели не вверх, а вбок. Как пишет канал, звуки взрывов соседи услышали около полуночи и выбежали на улицу.

Как видно на опубликованных кадрах, пиротехника попала в электрический щиток, последовала серия ярких вспышек, после чего улица оказалась обесточена.

Ранее жители Красноярска на Николаевском мосту запустили фейерверк прямо на ходу из кабриолета и попали на видео. Владельцев автомобиля начали искать сотрудники полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      Бывшая российская фигуристка Самоделкина объяснила переход в сборную Казахстана

      Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

      Зеленский рассказал о работе над «формулой мира» для завершения конфликта на Украине

      Москвичам предложили укрыться от людей в «капсулах спокойствия» за 700 тысяч рублей

      Западные СМИ назвали российского актера новым Тимоти Шаламе

      Раскрыт топ направлений для путешествий россиян осенью

      Надвигающийся на США разрушительный ураган сняли из космоса

      Суд приговорил оправдавшего теракт в 2011 году в Осло россиянина к штрафу

      Стало известно о сохранении оскорблявшим христиан чеченцем должности завуча в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше