В российском регионе квадроберам запретили посещать кафе

На Урале сеть кафе запретила вход квадроберам

На Урале квадроберам запретили посещать кафе одной сети. На входе в заведение появилось соответствующее объявление, обратило внимание издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На запрос издания руководство компании ответило, что «защита традиционных ценностей — это позиция всей сети».

«Все просто и неинтересно: мы защищаем традиционные ценности и пытаемся показать (напомнить), что проблемы такие в обществе есть. У нас у всех есть дети, и мы переживаем за их будущее», — объяснили в компании.

Ранее сообщалось, что в России начали разрабатывать законопроект о запрете квадроберов. С инициативой наказывать родителей детей и подростков выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, заявив, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России. Несколько парламентариев выступили против законопроекта.