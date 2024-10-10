В России отреагировали на массированную атаку дронов ВСУ

Депутат Чепа назвал массированную атаку дронов ВСУ террористическим актом

Атака почти сотни дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России — очередной террористический акт Украины, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на действия ВСУ.

Это очередной террористический акт Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Понятно, что ситуация для Украины на фронтах становится патовая. Помощь, которую в течение двух с половиной лет оказывает Запад, резко сокращается. План [президента Украины Владимира] Зеленского провалился. Он истерически ищет пути выхода из сложившейся ситуации, понимая, что лично для него существуют угрозы со всех сторон», — отреагировал Чепа.

По мнению депутата, Зеленский пытается подобными действиями склонить Россию к переговорам на тех условиях, которые не устраивают Москву.

«При этом он всячески прикрывается заявлением о готовности к мирным переговорам», — заключил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на четверг, 10 октября, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов перехватили над Краснодарским краем (47) и Азовским морем (15). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

