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09:25, 10 октября 2024Экономика

Будущее малометражек на рынке жилья в Москве оценили

Риелтор Доброхотова: малометражки могут уйти с московского рынка за 2-3 года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиры площадью меньше 28 квадратных метров могут уйти со столичного рынка в ближайшие несколько лет. О будущем малогабаритного жилья после недавних изменений в законе высказалась основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. Ее цитируют РИА Новости.

По оценкам риелтора, микроквартиры могут пропасть с рынка новостроек в Москве в течение двух-трех лет. «О полном исчезновении квартир такой площади из экспозиции на первичном рынке можно будет говорить не ранее, чем через два-три года, когда закончатся продажи в жилых комплексах, стартовавших до запрета», — заявила Доброхотова. Как она пояснила, сроки зависят от политики отдельных девелоперов и их ассортиментной стратегии. Со стороны покупателя на ситуацию повлияет спрос, процентные ставки по ипотеке и ценник на объекты.

По статистике компании, доля малометражек среди новостроек не изменилась с мая 2024 года, когда был введен запрет на проектировку подобных квартир. Объем микрожилья на московском рынке составляет почти 12 процентов — 5,3 тысячи лотов, а средняя стоимость — 10,6 миллиона рублей, что значительно выгоднее стандартных квартир в 55-60 квадратных метров (порядка 24 миллионов рублей).

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Как отмечает Доброхотова, столичные застройщики уже сориентировали планировочные решения актуальных проектов. Так, на доработку было отправлено менее 10 процентов из них.

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Известно, что нововведение не касается апартаментов, которые не причисляются к жилому фонду. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке.

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      Виктория Клабукова
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