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12:08, 10 октября 2024Путешествия

Очередная попытка эвакуировать погибших в Непале российских альпинистов провалилась

Погибших на горе Дхаулагири российских альпинистов не удалось эвакуировать

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов не удалось эвакуировать. Об этом сообщается в Telegram-канале Mountain.ru.

Уточняется, что в очередной раз попытка провалилась, поскольку полка, на которой они лежат, слишком крутая для посадки. В связи с этим высадить людей там не получится.

Группа улетела обратно в Катманду для обсуждения нового плана. «Работа с лонг-лайном, либо высадка сильно ниже и провеска маршрута — это уже совсем сложная, опасная и долгая операция», — рассказал эксперт Денис Алексенко.

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Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Предположительно, альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

Единственный выживший признался, что он сошел с маршрута, так как посчитал план восхождения небезопасным. По его словам, другие участники группы отнеслись к его решению с пониманием.

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      Марк Успенский
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