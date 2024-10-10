Олимпийская чемпионка рассказала о желании вернуться из США в Россию

Олимпийская чемпионка Пахалина рассказала о желании вернуться из США в Россию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина рассказала о желании вернуться из США в Россию. Ее слова приводит ТАСС.

Экс-спортсменка заявила, что с удовольствием стала бы тренировать, однако в США ей необходимо подстраиваться под определенные условия. Она подчеркнула, что если бы в России ей предложили нормальную зарплату, то она с удовольствием переехала бы в Москву.

Пахалина завоевала золотую награду на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в прыжках с трехметрового трамплина. Также на ее счету три серебряные и бронзовая награды Игр-2004 и ОИ-2008.

Ранее защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков сравнил Россию и Северную Америку. Хоккеист заявил, что у американцев и россиян разный менталитет.