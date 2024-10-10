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06:30, 10 октября 2024Наука и техника

Снижение интереса к PlayStation 5 Pro объяснили

Sony не распродала PS5 Pro из-за снижения интереса и улучшения цепочки поставок

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компания Sony не смогла распродать всю партию PS5 Pro, но это не означает провал консоли. Об этом заявили специалисты Digital Foundry в рамках подкаста на YouTube.

Авторы проекта заметили, что спустя месяц со старта предзаказов на новую консоль девайс все еще можно заказать на сайте Sony. Это может показывать, что спрос на приставку не оказался очень большим. Специалисты отметили, что спрос на консоль действительно снизился, но это не обязательно означает провал продукта.

По их словам, PS4 Pro продавалась лучше, потому что стоила столько же, сколько и оригинальная PS4. Также первую партию PS5 удалось довольно быстро распространить. Однако с тех пор Sony улучшила цепочку поставок и смогла избежать дефицита.

Авторы проекта предположили, что у Sony изменилась стратегия. Так, если раньше компания пыталась реализовать как можно больше консолей, то теперь она старается заработать на более высокой наценке и совместимых играх. Специалисты Digital Foundry пожелали, чтобы у разработчиков было достаточно мотивации создавать для PlayStation 5 Pro новые игры.

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В конце сентября на то, что Sony не удалось за неполный месяц распродать первую партию консолей, обратил внимание журналист The Verge Том Уоррен. Автор отметил, что таким образом PS5 Pro будет доступна для покупки в новогодние праздники.

В начале октября в Sony признались, что для PlayStation 5 Pro будет доступно несколько десятков улучшенных игр. К ним отнесли Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Final Fantasy 7 Rebirth и другие тайтлы.

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      Андрей Ставицкий
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