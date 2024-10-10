Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 3-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Греция
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 2. 3-й тур
Венесуэла
Завтра
00:00 (Мск)
Аргентина
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 9-й тур
16:51, 10 октября 2024Спорт

Швейцарская фигуристка описала отношение иностранцев к российским спортсменам

Швейцарская фигуристка Бранденбург заявила, что иностранцы вспоминают россиян

Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Globallookpress.com

Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург описала отношение иностранцев к российским спортсменам. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что иностранцы вспоминают россиян, однако стараются это не афишировать. Она подчеркнула, что хотела бы соревноваться с россиянками на международных турнирах.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в стране могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Суд снова продлил срок содержания под стражей блогеру Шабутдинову

      На Украине «план победы» Зеленского назвали неясным

      В Курской области создали министерство восстановления после вторжения ВСУ

      Процесс по иску Долиной о продаже квартиры закрыли

      Зеленский прилетел в Париж и встретился с Макроном

      Дан прогноз о спросе на газ через четверть века

      Швейцарская фигуристка описала отношение иностранцев к российским спортсменам

      «Калашников» подготовится к производству «Кудесника»

      Бывший премьер Молдавии назвал позором визит главы Еврокомиссии за 10 дней до выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше