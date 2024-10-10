Швейцарская фигуристка описала отношение иностранцев к российским спортсменам

Швейцарская фигуристка Бранденбург заявила, что иностранцы вспоминают россиян

Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург описала отношение иностранцев к российским спортсменам. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что иностранцы вспоминают россиян, однако стараются это не афишировать. Она подчеркнула, что хотела бы соревноваться с россиянками на международных турнирах.

Ранее американский журналист Дейв Лиз заявил о падении уровня фигурного катания в России. Журналист счел, что в стране могли сократить финансирование спорта или фигуристы могли потерять мотивацию без выступлений на международных турнирах.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.