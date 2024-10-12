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01:41, 12 октября 2024Силовые структуры

Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела о расстреле автомобиля

Прокурор Ингушетии контролирует расследование дела о расстреле автомобиля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на автомобиль в Назрани. Об этом сообщила прокуратура региона.

Автомобиль сотрудников центра «Э» расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии 11 октября. Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристого автомобиля марки Lada. Нападавшие скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция. Место стрельбы в Ингушетии оцепили.

Один сотрудник полиции и двое гражданских погибли. В машине также находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По предварительным данным, он не пострадал.

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      Юлия Мискевич
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