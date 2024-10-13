В Китае мужчина въехал на перекресток на загоревшемся скутере и попал на видео

В Китае мужчина на загоревшемся посреди перекрестка скутере попал на видео

В Китае мужчина на загоревшемся посреди перекрестка скутере попал на видео. Ролик в Telegram-канале публикует 360.ru.

На кадрах видно, как на оживленный перекресток выкатывается заваливающийся на бок мужчина на скутере. Транспортное средство вспыхивает яркой огненной вспышкой. Водитель за доли секунды успевает от него откатиться, видно, что одежда на пострадавшем дымится.

Мужчина отделался легкими ожогами, а вот двухколесный транспорт сгорел полностью.

6 октября самолет авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего — Лас-Вегас, загорелся во время посадки и попал на видео.