Следователи заочно предъявили обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Главе СБУ Малюку предъявили обвинение в организации теракта на Крымском мосту

Следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства заявил, что собрано «достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности» Малюка. Кроме того, причастность подтверждается в том числе результатами оперативно-розыскных мероприятий, говорится в публикации. Ему предъявляют обвинение по пункту «б» части 3 статьи 205 УК (террористический акт).

17 июля 2023 года ВСУ атаковали двумя надводными беспилотниками Крымский мост, который в этот момент пересекала семья из Белгородской области.

До этого 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов. Российские правоохранители считают Малюка организатором подрыва.