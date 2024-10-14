Компания Бакальчука подала к нему многомиллиардный иск

«ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука подала к бизнесмену иск на ₽37,1 млрд

Основанная Владиславом Бакальчуком компания «ВБ Девелопмент» подала в Арбитражный суд Москвы иск к бизнесмену на 37,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает «Интерфакс».

Как сообщили «Ведомостям» источники, иск к супругу главы Wildberries Татьяны Бакальчук (недавно сменила фамилию на девичью Ким — прим. «Ленты.ру») подан в связи с убытками, понесенными компанией из-за неисполнения бизнесменом обязательств перед маркетплейсом.

«Есть все основания полагать, что суммы авансов были выведены из "ВБ Девелопмент" по личному указанию Бакальчука. Именно поэтому иск предъявлен ему лично», — пояснили знакомые с ситуацией лица.

Ранее основательница Wildberries обвинила экс-супруга в краже 37 миллиардов рублей. Гендиректор маркетплейса утверждает, что Бакальчук виновен в масштабных забастовках сотрудников, которые затронули Wildberries в 2023 году, действия ее экс-супруга в итоге поставили под угрозу существование ее бизнеса, а его команда была ответственна за заморозку стройки логистических объектов и якобы обворовала Wildberries на 37 миллиардов рублей.

Владислав Бакальчук тем временем подал иск на 350 миллиардов рублей к Ким, а также к ООО «РВБ» и ООО «Вайлдберриз». По его словам, ключевые активы якобы семейной компании были отчуждены без его согласия.