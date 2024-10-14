Лигу Hardcore лишили лицензии

Федерация бокса России лишила лигу Hardcore лицензии на проведение боев

Федерация бокса России лишила лигу Hardcore лицензии. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Федерация прекратила действие лицензий промоутеров ООО «Эйчэфси Медиа» и ООО «Боксинг Интертеймент», которые имеют непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing. Компании лишились права на проведение турниров и боев.

«Причиной таких санкций стали грубые и систематические нарушения ими Правил вида спорта "бокс" и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя», — отмечается в заявлении. Кроме того, в сети были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.

В июле федерация приостанавливала лицензию Hardcore. Это произошло из-за оскорбительных высказываний азербайджанского бойца смешанных единоборств (ММА) Джавида Рзаева в адрес россиянина Артура Кулинского. После устранения нарушений лицензия была восстановлена.