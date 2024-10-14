Мишустин оценил влияние «беспрецедентных» санкций на торговлю России

Мишустин: внешняя торговля РФ динамично развивается вопреки западным санкциям

В настоящее время внешняя торговля России динамично развивается вопреки «беспрецедентным вызовам» в виде масштабных санкций со стороны западных стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что, по оценке Министерства экономического развития, национальный ВВП увеличился на 4,2 процента по итогам первых восьми месяцев 2024 года.

Глава правительства связал подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин динамичного развития российской внешней торговли он отнес трансформацию экспорта, а также расширение торгово-экономического сотрудничества с дружественными государствами. «Их доля в общем объеме внешнеторгового оборота постоянно растет», — заключил Мишустин.

Российский ВВП продолжает расти не первый год. Так, по итогам 2023-го национальная экономика увеличилась на 3,6 процента. При этом в 2024 году положительную динамику удалось сохранить, подчеркивал ранее Мишустин. Согласно обновленному прогнозу Минэка, ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 2,8 процента.