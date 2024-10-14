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17:00, 14 октября 2024Из жизни

Мисс Россия — 2024 рассказала о конкуренции между участницами на конкурсе

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» назвала соперниц подарком судьбы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» поделилась с подписчиками подробностями отношений с другими претендентками на титул. Про конкуренцию на конкурсе рассказала в своем Telegram-канале.

18-летнюю Валентину Алексееву из Чувашии в октябре признали самой красивой девушкой страны. Обладательница короны предложила подписчикам задать ей вопросы о конкурсе красоты. Один из них спросил Алексееву, как к ее победе отнеслись соперницы.

В ответ Алексеева назвала других участниц «подарком судьбы». «Ко мне подходили за неделю до финала и говорили, что они верят в мою победу. Я понимаю, что в это трудно поверить, но вот настолько меня окружали сильные девушки. После конкурса ко мне подходили девочки и говорили, что они рады моей победе и знают, что у меня получится достойно представить нашу страну на МВ (международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» — прим. «Ленты.ру»). Изначально нас настроили так, что победительницу нужно поддержать и даже в какой-то мере посочувствовать ей. Потому что после тяжелых трех недель на МР все поедут домой, а победительница будет продолжать активно работать», — написала обладательница короны.

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Ранее Алексеева рассказала, как поменялась ее ежедневная рутина после победы на конкурсе. По ее словам, перемены оказались забавными, потому что подчеркнули контраст между старыми бытовыми привычками и новым статусом, который требует постоянной публичности.

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      Антонина Черташ
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