Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 4-й тур
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 2. 4-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Чехия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 1. 4-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
12:18, 14 октября 2024Спорт

В Казахстане рассказали о состоянии Черчесова после трех поражений сборной подряд

Глава казахстанской федерации футбола Барменкулов заявил, что Черчесов неспокоен
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал о состоянии главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после того, как команда проиграла три матча подряд. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Функционер отметил, что тренер неспокоен. «Кому нравится проигрывать? У него есть школа жизни, он понимает, как с этим бороться. Все стабилизируется, я уверен», — заявил Барменкулов.

Ранее впечатлениями от работы под руководством Черчесова поделился защитник сборной Казахстана Лев Скворцов. Футболист назвал россиянина строгим тренером.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО

      В Одессе раздался взрыв

      В муфтияте Дагестана отреагировали на конфликт Кадырова с Керимовым

      В Москве выпал первый снег

      Стало известно о планах SpaceX по испытанию Starship

      Пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области предложили нанимать в стройбригады

      Историк высказался о влиянии налога на бездетность на рождаемость в СССР

      Украинскую телеведущую заочно приговорили в России к 8 годам колонии

      НАТО начало ежегодные ядерные учения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше