В Казахстане рассказали о состоянии Черчесова после трех поражений сборной подряд

Глава казахстанской федерации футбола Барменкулов заявил, что Черчесов неспокоен

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал о состоянии главного тренера сборной страны Станислава Черчесова после того, как команда проиграла три матча подряд. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Функционер отметил, что тренер неспокоен. «Кому нравится проигрывать? У него есть школа жизни, он понимает, как с этим бороться. Все стабилизируется, я уверен», — заявил Барменкулов.

Ранее впечатлениями от работы под руководством Черчесова поделился защитник сборной Казахстана Лев Скворцов. Футболист назвал россиянина строгим тренером.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.