В Курской области тяжелая огнеметная система ударила по ВСУ во время ротации

Экипаж ТОС «Тосочка» уничтожил пехоту ВСУ во время ротации в Курской области

В Курской области экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Тосочка» уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации. Об этом заявил военнослужащий 810-ой гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Север», передает РИА Новости.

По его словам, экипаж тяжелой огнеметной системы быстро развернулся по прибытии на место боевой работы. После этого он нацелился и нанес удар по противнику во время его ротации.

ЖЗЛ

Ранее в Курской области бомбардировщик Су-34 ударил по опорному пункту ВСУ и уничтожил его. Поразить цель удалось авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух месяцев. В сентябре Вооруженные силы России начали контрнаступление. За минувшую неделю армия России освободила Новую Сорочину и Покровское. За все время боев из-за действий ВСУ как минимум 300 мирных жителей области пострадали, а 70 не выжили, сообщал посол МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.