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01:09, 14 октября 2024Силовые структуры

Устроившего стрельбу посетителя кафе в Казани задержали

Полиция задержала предполагаемого посетителя кафе в Казани, открывшего стрельбу

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Сотрудники полиции задержали посетителя одного из кафе в Казани, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА Новости заявили в УМВД России по Казани.

Сведения о конфликте поступили в отдел полиции «Ямашевский». Прибывшие на место полицейские задержали россиянина, у которого при себе имелся предмет, «конструктивно схожий с травматическим оружием».

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента и участники конфликта.

До этого появилась информация о том, что в Казани посетитель караоке открыл стрельбу после отказа диджея поставить песню. Россиянин пришел с компанией в заведение отметить день рождения. После отказа на просьбу включить песню между мужчиной и сотрудниками караоке начался конфликт, который перерос в драку.

Ранее в поселке Боровиха Алтайского края произошел конфликт со стрельбой. Ночью в кафе приехали двое мужчин и поссорились с отдыхавшими там местными жителями. Словами решить конфликт у них не получилось, после чего из кустов вышли еще несколько человек, которые открыли огонь по посетителям.

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      Маргарита Пименова
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