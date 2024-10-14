Устроившего стрельбу посетителя кафе в Казани задержали

Полиция задержала предполагаемого посетителя кафе в Казани, открывшего стрельбу

Сотрудники полиции задержали посетителя одного из кафе в Казани, предположительно, устроившего стрельбу из травматического пистолета. Об этом РИА Новости заявили в УМВД России по Казани.

Сведения о конфликте поступили в отдел полиции «Ямашевский». Прибывшие на место полицейские задержали россиянина, у которого при себе имелся предмет, «конструктивно схожий с травматическим оружием».

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства инцидента и участники конфликта.

До этого появилась информация о том, что в Казани посетитель караоке открыл стрельбу после отказа диджея поставить песню. Россиянин пришел с компанией в заведение отметить день рождения. После отказа на просьбу включить песню между мужчиной и сотрудниками караоке начался конфликт, который перерос в драку.

Ранее в поселке Боровиха Алтайского края произошел конфликт со стрельбой. Ночью в кафе приехали двое мужчин и поссорились с отдыхавшими там местными жителями. Словами решить конфликт у них не получилось, после чего из кустов вышли еще несколько человек, которые открыли огонь по посетителям.