Врач назвала главную опасность занятий в фитнес-клубах

Врач-реабилитолог Леля Савосина назвала главную опасность занятий в фитнес-клубах. Ее слова приводит «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, это малообразованные тренеры. «В большинстве залов тренеры не учитывают группу здоровья клиентов, наличие хронических заболеваний и не проводят диагностику опорно-двигательного аппарата, которую нужно делать обязательно», — заявила Савосина.

Врач добавила, что в группу риска входят женщины после рождения детей и люди в возрасте. «Лишь немногие инструкторы действительно понимают, что происходит с телом человека во время той или иной физической нагрузки, и могут подобрать правильную программу тренировок», — отметила Савосина.

Ранее Савосина назвала опасные для новичков упражнения в фитнес-зале. Она отметила, что не стоит пробовать приседать со штангой или тяжелыми гантелями.