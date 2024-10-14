Юристы назвали возможный результат обязательного примирения при расторжении брака в России

Юристы: обязательное примирение перед расторжением брака снизит нагрузку на суды

В том случае, если в России появится процедура обязательного примирения при расторжении брака, это поможет сохранить большое число семей и снять нагрузку с судов. Об этом заявили опрошенные эксперты, пишет РБК.

Как напомнил юрист Олег Силкин, в России уже есть процедура досудебного урегулирования при разводе супругов — она связана с разделом имущества и другими последствиями развода. Минюст хочет ввести обязательный визит к семейному психологу, что направлено на укрепление взаимоотношений супругов, добавил он.

С Силкиным согласна его коллега Алла Георгиева. По ее мнению, общение с психологом должно быть обязательным во время примирительной процедуры перед бракоразводным процессом. Не всегда иски о разводе подаются осознанно и взвешенно, иногда обе стороны действуют импульсивно, добавила она.

«Конституцией предусмотрено, что семья находится под защитой государства. Поэтому министерство юстиции, считаю, предлагает правильную процедуру. Думаю, она будет результативной и сохранит большое количество семей», — считает Георгиева.

Юрист обратила внимание на то, что поправки в законодательство должны предусматривать полноценный механизм примирения супругов. В нем нужно прописать, что будет в случае, если стороны не явились на примирение, сколько визитов к психологу считать достаточным, а также кто и как будет информировать стороны о процедуре примирения.

С инициативой об обязательном примирении перед разводом выступил глава Минюста Константин Чуйченко. Он уточнил, что в процессе примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов. В Госдуме, комментируя инициативу, заявили, что подобная процедура призвана не усложнить процесс развода, а помочь супругам договориться об условиях расторжения брака.

9 сентября в Госдуму внесли законопроект, который обязывает суд принимать меры к примирению супругов при расторжении брака.