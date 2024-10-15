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08:00, 16 октября 2024Экономика

Назван город с самым дешевый жильем у метро

2ГИС: самое дешевое жилье у метро можно купить в Самаре

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Самое дешевое жилье недалеко от метро можно купить в Самаре, а самое дорогое — в Москве. К таким выводам пришли эксперты 2ГИС, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

На основе данных слоя недвижимости в геосервисе аналитики проанализировали стоимость жилья в десяти минутах ходьбы во всех семи российских городах, где есть подземный транспорт. В среднем стоимость «квадрата» такой недвижимости составляет почти 250 тысяч рублей — на 28 процентов больше, чем средняя цена «квадрата» в целом по этим городам.

Заметнее всего разница между стоимостью жилья у метро и всего жилья оказалась в Санкт-Петербурге (53 процента), в Москве (45 процентов) и в Новосибирске (42 процента). Эти же городе стали лидерами по ценам на подобные объекты. В столице «квадрат» в квартире у метро стоит 509,4 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 352,1 тысячи рублей, а в Новосибирске — 225,5 миллиона рублей.

В Самаре, где жилье у метро доступнее, чем в остальных городах, «квадрат» в близких к подземке объектах обойдется в 122,6 тысячи рублей. На втором месте в рейтинге городов с самым дешевыми квартирами рядом с метро оказался Нижний Новгород (153,7 тысячи рублей), а на третьем — Екатеринбург (161,2 тысячи рублей).

Ранее эксперты назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве с видом на Кремль. Снять такую недвижимость можно за 250 тысяч рублей в месяц.

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      Александра Качан
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