«Реал» отреагировал на обвинения в изнасиловании в адрес Мбаппе

В «Реале» не переживают из-за обвинений Килиана Мбаппе в изнасиловании

Руководство мадридского «Реала» отреагировало на информацию о том, что нападающий команды Килиан Мбаппе был заподозрен в изнасиловании в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщает RMC Sport.

В «Реале» заявили, что не переживают из-за обвинений Мбаппе в изнасиловании. Отмечается, что информация была распространена с целью нанести ущерб репутации футболиста.

Ранее 15 октября стало известно, что Мбаппе заподозрили в изнасиловании в отеле Bank. Уточнялось, что с места происшествия были изъяты элементы одежды в качестве улик.

10 октября Мбаппе был замечен в ночном клубе в Стокгольме. В это время сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций.