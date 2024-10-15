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08:07, 15 октября 2024Экономика

В России подорожали строительные и отделочные материалы

«Ъ»: в России подорожали товары для ремонта квартир и строительных работ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России выросли цены на товары для ремонта и строительных работ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в сентябре 2024 года средняя цена на такие товары увеличилась на 22,5 процента год к году. Сейчас ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров обойдется минимум в 2,2 миллиона рублей, трехкомнатной в 73 квадратных метров — почти в 3 миллиона руб.

Как отмечают эксперты, причинами подорожания, помимо инфляции — это сезонный спрос и рост цен на строительные материалы. Увеличение спроса обеспечивается за счет тех россиян, которые три-четыре года назад в разгар выдачи льготной ипотеки приобрели квартиры на первичном рынке и сейчас приступили к ремонту своей недвижимости.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года стоимость автомобильных запчастей в России увеличилась в среднем на 78 процентов. Так, комплектующие для американских марок за последние два года подорожали на 122 процента, для корейских — на 55 процентов, а для китайских — на 60 процентов,

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      Юлия Мискевич
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