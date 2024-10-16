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14:30, 16 октября 2024Забота о себе

Четыре популярных в России супа назвали вредными

Врач Сухорукова: солянка, грибной и мясной супы с маслом вредны для здоровья

Фото: Unsplash

Некоторые супы не несут никакой пользы для здоровья, предупредила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. В беседе с РИА Новости она назвала четыре популярных в России первых блюда, которые могут быть вредны.

Сухорукова отметила, что солянка содержит много соли и жира. Кроме того, гастроэнтеролог не рекомендовала есть наваристые мясные супы с заправкой из большого количества масла. Доктор объяснила, что такие блюда вызывают тяжесть в желудке.

Кроме того, она назвала неполезным грибной суп. По словам врача, его не следует есть детям и людям с заболеваниями ЖКТ, так как он может вызвать вздутие и метеоризм. В список супов, способных нанести вред здоровью, Сухорукова также включила гороховый суп. Его обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, а это может вызвать расстройство ЖКТ.

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      Александра Лисица
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