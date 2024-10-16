Четыре популярных в России супа назвали вредными

Врач Сухорукова: солянка, грибной и мясной супы с маслом вредны для здоровья

Некоторые супы не несут никакой пользы для здоровья, предупредила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. В беседе с РИА Новости она назвала четыре популярных в России первых блюда, которые могут быть вредны.

Сухорукова отметила, что солянка содержит много соли и жира. Кроме того, гастроэнтеролог не рекомендовала есть наваристые мясные супы с заправкой из большого количества масла. Доктор объяснила, что такие блюда вызывают тяжесть в желудке.

Кроме того, она назвала неполезным грибной суп. По словам врача, его не следует есть детям и людям с заболеваниями ЖКТ, так как он может вызвать вздутие и метеоризм. В список супов, способных нанести вред здоровью, Сухорукова также включила гороховый суп. Его обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, а это может вызвать расстройство ЖКТ.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Якушев рассказал, что причиной переедания могут быть большие нагрузки, стресс и отсутствие других удовольствий в жизни, кроме еды. При регулярном обильном питании, предупредил он, появляется лишний вес, увеличивается риск проблем с сердцем и нарушается обмен веществ.