Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Баффало Сэйбрз
НХЛ — регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
05:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
11:12, 16 октября 2024Спорт

Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных команд

Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборных команд

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборных. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на среду, 16 октября, сборная Аргентины с форвардом в составе разгромила Боливию в квалификации чемпионата мира-2026 со счетом 6:0. Месси отметился хет-триком, еще по голу забили Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

Теперь в активе Месси 112 голов за сборную Аргентины, по этому показателю он опередил иранца Али Даеи (109 мячей). На первом месте находится форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший 133 мяча.

Аргентина в десяти матчах квалификации ЧМ-2026 набрала 22 очка. Команда находится на первом месте в южноамериканской отборочной группе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

      Генсек НАТО озвучил стратегию альянса по Украине

      В России третьеклассник поджег школу после вызова «на ковер» родителей

      Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

      В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

      Устроивших драку в центре российского города иностранцев задержали

      Против рака применят бактерии

      Слуцкий оценил возможный переход РФС в Азию

      Тайваню пригрозили полным уничтожением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше