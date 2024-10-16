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19:02, 16 октября 2024Наука и техника

Геймеры отказались судиться с Microsoft

Microsoft договорилась с геймерами, оспаривавшими покупку Activision Blizzard

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Корпорация Microsoft смогла урегулировать иск, поданный против покупки компанией студии Activision Blizzard. Об этом сообщает издание The Wrap.

В начале недели стало известно, что американский IT-гигант урегулировал антимонопольный иск, оспаривающий покупку студии Activision Blizzard в 2022 году. Иск был подан в федеральный суд Калифорнии группой видеогеймеров из нескольких штатов в конце 2022 года. Истцы были не согласны с тем, что Microsoft прибрела крупную студию за 69 миллиардов долларов.

Стороны судебного разбирательства не раскрыли, каким образом им удалось договориться. Журналисты обратились к представителям IT-компании и геймеров за комментарием, но не получили ответа. Однако известно, что Microsoft и игроки договорились, что не будут подавать повторный иск и пересматривать свое соглашение.

В конце 2022 года группа геймеров заявила, что покупка Microsoft студии Activision Blizzard приведет к монополизации рынка. Они предположили, что компания снимет с себя обязательства по выпуску качественных игр для всех игроков и будет создавать тайтлы только для своей платформы Xbox. На момент подачи первоначального иска юристы Microsoft назвали претензии истцов «необоснованными и неправдоподобными».

В феврале 2024 года профессиональные геймеры подали в суд на создателя игр серии Call of Duty студию Activision. Они увидели в покупке Microsoft Activision Blizzard «стопроцентную монополию».

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      Андрей Ставицкий
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