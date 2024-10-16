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11:02, 16 октября 2024Путешествия

Незнакомец избил туристку ногами и руками в одной из самых миролюбивых стран

CTV News Vancouver: незнакомец избил туристку ногами и руками в Канаде

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Незнакомец избил туристку ногами и руками в Канаде, которая входит в число самых миролюбивых стран мира. Об этом сообщает CTV News Vancouver.

По данным издания, нападение на 35-летнюю женщину произошло в воскресенье, 13 октября, около круизного терминала в Ванкувере. «Подозреваемый неоднократно бил ее кулаками и ногами по лицу, в результате чего ей понадобилась срочная медицинская помощь», — указано в полицейском отчете.

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Уточняется, что пострадавшая никак не провоцировала 30-летнего нападавшего. Его приговорили к 12 суткам заключения и трехлетнему испытательному сроку.

Ранее житель Таиланда жестоко избил пьяного туриста из Индии за приставания к его жене на пляже курорта Паттайя. Полиция посоветовала пострадавшему и его друзьям посетить участок и подать официальную жалобу на злоумышленника.

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