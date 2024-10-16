По факту драки иностранцев в центре российского города возбуждено уголовное дело

По факту драки с участием иностранцев в центре Саратова возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram.
Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по делу. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее в Саратове задержали пятерых иностранцев, устроивших потасовку в центре города. Инцидент произошел на Беговой улице, в драке принимали участие не менее 10 человек. Кадры произошедшего были опубликованы в сети.
До этого в Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях. Причина конфликта неизвестна.