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21:36, 16 октября 2024Силовые структуры

По факту драки иностранцев в центре российского города возбуждено уголовное дело

СК России возбудил дело о хулиганстве по факту драки иностранцев в Саратове

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

По факту драки с участием иностранцев в центре Саратова возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram.

Отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад по делу. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Саратове задержали пятерых иностранцев, устроивших потасовку в центре города. Инцидент произошел на Беговой улице, в драке принимали участие не менее 10 человек. Кадры произошедшего были опубликованы в сети.

До этого в Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях. Причина конфликта неизвестна.

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      Марина Совина
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