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15:30, 16 октября 2024Силовые структуры

Подозреваемый по делу о подрыве внедорожника в Москве отказался признавать вину

Подозреваемый по делу о подрыве машины в Москве отказался признавать вину

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Подозреваемый по делу о подрыве внедорожника московского предпринимателя на юго-западе столицы не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

О задержании мужчины стало известно 15 октября. У него дома обнаружили большой арсенал оружия.

Сообщалось, что во время следственных действий он повел силовиков по ложному следу. Его жена также отказалась признать его вину.

Утром 15 октября на юго-западе Москвы был взорван внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву — совладельцу сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА». Взрывное устройство в пакете неизвестные оставили на капоте его автомобиля.

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      Илона Палей
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