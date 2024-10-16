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12:08, 16 октября 2024Бывший СССР

Полковник высказался о причинах эвакуации Купянска

Полковник Кошкин связал эвакуацию Купянска с ухудшением ситуации на фронте
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинские власти решили эвакуировать жителей Купянска в срочном порядке из-за ухудшения ситуации на фронте и приближения холодов, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о причинах таких действий руководства Харьковской области Украины.

«Купянск находится недалеко от границы с Белгородской областью и ЛНР. Министерство обороны России в последние недели регулярно заявляет о своих действиях вблизи города. В местной общине остаются порядка четырех тысяч человек, сообщил харьковский губернатор. Они говорят, что приняли решение эвакуировать гражданское население некоторых населенных пунктов. Дело в том, что ухудшается ситуация в военном плане для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им также надо еще и обеспечить отопительный сезон, [решить] проблемы с подачей электроэнергии и все остальное прочее. В совокупности аргументируют тем, что это необходимо сделать», — сказал он.

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По словам военного эксперта, российские силы стремятся занять этот населенный пункт. Он напомнил, что в 2022 году в самом начале боевых действий Россия заняла этот город, но потеряла над ним контроль в сентябре 2022 года во время контрнаступления ВСУ.

«Если мы говорим о населенных пунктах, которые находятся на острие тактической стрелы Вооруженных сил Российской Федерации, то есть на направлении наступления, они все в какой-то степени будут иметь свое тактическое, порой даже стратегическое значение, надо их просто брать. Это важный момент военно-политической составляющей специальной военной операции (СВО)», — добавил он.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что для жителей Купянска объявили обязательную эвакуацию. По его словам, сейчас город невозможно в полной мере снабдить электричеством, теплом и гуманитарной помощью из-за ухудшения военной обстановки. Сейчас там остается около четырех тысяч человек, преимущественно пенсионеры. По его словам, российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.

Помимо этого, власти принудительно эвакуируют около 250 семей из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин, а также Боровской общины Изюмского района.

Купянск — административный центр Купянского района, он находится в 116 километрах от Харькова. До начала военных действий там проживало около 26 тысяч граждан.

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      Варвара Кошечкина
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