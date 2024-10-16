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06:14, 16 октября 2024Бывший СССР

«Украина не дождется». В офисе Зеленского признали, что Запад не готов открыть второй фронт против России

Подоляк: Украина не дождется открытия Западом второго фронта против РФ
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Globallookpress.com

Украина не дождется открытия партнерами второго фронта против России. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта». Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций

Михаил Подоляксоветник главы офиса президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников сделать первый шаг и хотя бы пригласить страну в НАТО. По его мнению, Киеву необходимо усилить позиции уже сейчас, «не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать». При этом некоторые страны все еще настроены скептически в вопросе членства Украины в альянсе.

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5 сентября 2024

На Западе заговорили о территориальных уступках Украины

Ряд западных изданий заявил, что Киев готов пойти на территориальные уступки и отказаться от планов вернуть границы 1991 года, на которых ранее настаивали украинские политики.

Итальянская газета Corriere della Sera писала, что Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией. Теперь он согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями. По информации издания, политик хочет заручиться гарантиями быстрого приема в Евросоюз.

В материале отмечается, что в сентябре Украина понесла наибольшие территориальные потери с начала конфликта. Кроме того, большие украинские силы оказались в ловушке в Курской области, поэтому не могут оказать помощь другим подразделениям в Донбассе, где продвигаются российские войска. Это вынуждает Зеленского искать способы разрешения ситуации и задумываться о возможных уступках.

О планах об отказе от территорий также сообщало издание Financial Times. По его информации, настроения в Вашингтоне, некоторых западных столицах и в Киеве поменялись, некоторые союзники Украины на Западе, ранее настаивавшие на необходимости поражения России, «пересматривают свои цели» на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. МИД Украины в свою очередь опроверг эту информацию и назвал публикацию ложной.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг также допустил, что Украина откажется от потерянных территорий. Он привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов, по которому страна потеряла десять процентов своих территорий, но получила безопасную границу.

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Киев просит Запад нарастить поставки вооружений, приводя в пример Израиль

В Киеве регулярно звучат просьбы нарастить поставки вооружений, а также дать разрешение ВСУ наносить удары вглубь российской территории. После очередного витка эскалации на Ближнем Востоке президент Украины вновь попросил помочь сбивать ракеты, как это делают союзники над территорией Израиля. Зеленский назвал нерешительность НАТО одной из главных причин «дефицита безопасности в небе Украины».

В свою очередь заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что уничтожение западными странами российских ракет над Украиной стало бы вовлечением конфликт. По ее словам, ситуация с Украиной и Израилем совершенно разная, там различный ландшафт и поля сражений.

Накануне Сингх сказала, что поддержку, которую США оказывают Украине и Израилю, не стоит сравнивать друг с другом.

Разные возможности, разные войны, разные регионы, и обязательства перед Израилем и Украиной также различаются

Сабрина Сингхзаместитель официального представителя Пентагона

В ходе брифинга она также подчеркнула, что запасы военной помощи США для Украины и Израиля не безграничны, и Пентагон сталкивается с давлением на систему снабжения.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что решение США передать Израилю систему противовоздушной обороны (ПВО) стало новой «звонкой оплеухой» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что Израиль получает поставки военной помощи, в то время как Украина ждет поддержки от союзников.

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      Марина Совина
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