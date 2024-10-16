Россиянина осудили на 17 лет за сожженную заживо сестру

В Крыму местный житель заживо сжег сестру, облив ее бензином

В Крыму к 17 годам колонии строгого режима приговорили 38-летнего россиянина, учинившего жестокую расправу над 42-летней сестрой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

По данным следствия, 15 февраля местный житель в состоянии алкогольного опьянения был в гостях у сестры, где между ними возник конфликт. Он облил женщину бензином и поджег — при этом в доме находились другие гости. Полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщает издание «КП», осужденный вел асоциальный образ жизни, хулиганил, нападал на сестру и престарелых родителей, часто отнимал деньги. Сестра регулярно обращалась в полицию с жалобами на него.

После того как он поджег сестру, пламя распространилось по дому, где в соседней комнате находились прятавшиеся от дебошира пожилые пенсионеры. У женщины осталась дочь, находившаяся в момент происшествия в школе.

Ранее сообщалось, что мигрант с обрезком металлической трубы расправился с российской пенсионеркой и попался.