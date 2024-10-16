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14:55, 16 октября 2024Силовые структуры

У подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве отсутствовало разрешение на оружие

У подозреваемого в подрыве авто бизнесмена в Москве не было разрешения на оружие
Начало событий в новости Задержание подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве попало на видео

Кадр: Telegram-канал Mash

У мужчины, подозреваемого в подрыве внедорожника бизнесмена на улице Профсоюзной в Москве, не было разрешения на оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, среди найденного схрона, который хранился дома у задержанного, находилось боевое оружие — оно не подлежит регистрации. Сейчас весь найденный у него арсенал направлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в доме у подозреваемого в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева нашли несколько автоматов, патроны и военную экипировку. Сам он в прошлом служил в белорусском спецназе.

Внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему Мишачеву, был взорван утром 15 октября на юго-западе Москвы. В результате случившегося пострадали три человека — сам предприниматель, его сын и сосед.

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      Олеся Мицкевич
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