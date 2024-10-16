Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:05, 16 октября 2024Силовые структуры

Задержание подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве попало на видео

Росгвардия показала кадры задержания подозреваемого в подрыве машины в Москве
Начало событий в новости Раскрыта новая деталь допроса подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве

Задержание мужчины, подозреваемого в подрыве внедорожника на улице Профсоюзной в Москве, попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главном управлении Росгвардии по столице.

На кадрах видно, как сотрудники СОБР проходят в квартиру предполагаемого злоумышленника и задерживают его. Далее в ролике показывают схрон с оружием, находившийся в жилище, и военную экипировку.

Уточняется, что подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, был взорван утром 15 октября на юго-западе Москвы. В результате случившегося пострадали три человека — сам предприниматель, его сын и сосед, который в момент взрыва садился в припаркованную рядом машину.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался житель столицы 1973 года рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Британии подготовить предложения по ударам ВСУ вглубь России

      Тренер Бетербиева оценил честность победы подопечного над Биволом

      Маркетплейсы в России захотели освободить от ответственности за контрафакт

      Момент взрыва беспилотника в российском регионе сняли на видео

      Захарова заявила о задумке Запада сделать Молдавию частью Румынии

      ФСБ задержала россиянку за поджог вышки сотовой связи по заданию Украины

      В Харьковской области рассказали об эвакуации Купянска властями Украины

      В Госдуме увидели взаимосвязь между доставкой бензопил в зону СВО и продвижением армии

      В Москве растаял снег

      Россиянам раскрыли полезные свойства китайской лапши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше