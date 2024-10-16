Задержание подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве попало на видео

Росгвардия показала кадры задержания подозреваемого в подрыве машины в Москве

Начало событий в новости Раскрыта новая деталь допроса подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве

Задержание мужчины, подозреваемого в подрыве внедорожника на улице Профсоюзной в Москве, попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главном управлении Росгвардии по столице.

На кадрах видно, как сотрудники СОБР проходят в квартиру предполагаемого злоумышленника и задерживают его. Далее в ролике показывают схрон с оружием, находившийся в жилище, и военную экипировку.

Уточняется, что подозреваемый был передан сотрудникам полиции.

Внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, был взорван утром 15 октября на юго-западе Москвы. В результате случившегося пострадали три человека — сам предприниматель, его сын и сосед, который в момент взрыва садился в припаркованную рядом машину.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался житель столицы 1973 года рождения.