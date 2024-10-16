Задержание подозреваемого в подрыве машины бизнесмена в Москве попало на видео

Задержание мужчины, подозреваемого в подрыве внедорожника на улице Профсоюзной в Москве, попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главном управлении Росгвардии по столице.
На кадрах видно, как сотрудники СОБР проходят в квартиру предполагаемого злоумышленника и задерживают его. Далее в ролике показывают схрон с оружием, находившийся в жилище, и военную экипировку.
Уточняется, что подозреваемый был передан сотрудникам полиции.
Внедорожник Tank, принадлежащий 44-летнему столичному бизнесмену Виктору Мишачеву, был взорван утром 15 октября на юго-западе Москвы. В результате случившегося пострадали три человека — сам предприниматель, его сын и сосед, который в момент взрыва садился в припаркованную рядом машину.
Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался житель столицы 1973 года рождения.