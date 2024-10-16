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12:36, 16 октября 2024Россия

В Калужской области обнаружили обломки беспилотника

Губернатор Шапша: в лесу в Калужской области обнаружили обломки беспилотника

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Обломки беспилотника обнаружили в лесу в Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он пояснил, что части дрона заметили в Хвастовичском районе. «На месте работает оперативная группа», — написал он.

Губернатор призвал жителей Калужской области быть особенно внимательными в связи с тем, что они могут найти обломки беспилотников раньше, чем оперативные службы.

16 октября в Минобороны доложили, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских дрона над Белгородской и Воронежской областями.

В ведомстве разъяснили, что подбитые устройства относились к самолетному типу. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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