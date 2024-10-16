В Великобритании рассказали о разочаровании Зеленского поездкой в Европу

Британский аналитик Меркурис: Зеленский в Европе на все просьбы получил отказ

Президент Украины Владимир Зеленский получил отказ на все свои просьбы во время официального визита в Европу. Об этом на своем авторском YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу», — сказал он, отметив, что президент США Джо Байден и вовсе отменил встречу западных союзников с украинской стороной в Рамштайне.

Эксперт подчеркнул, что никто из союзников не дал разрешение Киеву бить дальнобойным западным оружием по российской территории, а часть из них заявили об отсутствии необходимых финансовых и технических средств для увеличения помощи Украине.

«В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом», — заключил Меркурис.

Ранее отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт закончится военным крахом и безоговорочной капитуляцией Киева.