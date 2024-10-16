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10:14, 16 октября 2024Бывший СССР

Захарова заявила о задумке Запада сделать Молдавию частью Румынии

Захарова: по задумке Запада Молдавия должна будет стать частью Румынии

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

По задумке Запада Молдавия должна в итоге стать частью Румынии. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Это, отметила Захарова, звучит на саммитах и советах министров иностранных дел Евросоюза. «[Странам] рассказывают, что только из-за того, что они вступили, у еврогрантов на столе стало меньше яств, потому что они теперь вынуждены делиться и с ними», — сказала она.

При этом, обратила внимание Захарова, молдаванам уже ничего говорить не будут, потому что «они уже не будут Молдавией». Она добавила, что идет «румынизация Молдавии» — поглощение страны Румынией.

По ее словам, этот процесс продолжается «десятилетиями и столетиями». В настоящее время, подчеркнула представитель МИД, он вышел на новый уровень.

Ранее стало известно, что около 60 процентов жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии. Если бы в ближайшее время состоялся референдум по данному вопросу, то объединение поддержали бы лишь 32 процента граждан.

В свою очередь премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поддержал идею объединения с Молдавией. По его словам, процесс интеграции произойдет «внутри Европейского союза» или может быть найден другой путь.

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      Варвара Кошечкина
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