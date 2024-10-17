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08:15, 17 октября 2024Спорт

Бывший футболист «Спартака» заявил об употреблении пива из-за тоски по дому

Бывший футболист «Спартака» Маркос заявил, что пил пиво из-за тоски по дому

Фото: Алексей Иванов / Спорт-Экспресс / ТАСС

Бывший нападающий московского «Спартака» Маркос Антонио Апаресидо Сиприано (Маркао), рассказал, что пил пиво во время выступления за клуб. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что вместе с бразильскими друзьями устраивал барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивал пиво. «Не подумайте, что мне было плохо в "Спартаке", просто я был далеко от дома» — подчеркнул он.

Маркао выступал за «Спартак» с 2000-го по 2001-й год. В составе команды он провел десять матчей и забил один мяч.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила пользу пива после матчей. Журова заявила, что ее тренер называл бокал вина лекарством, полезным для спортсменов.

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      Анастасия Борисова
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