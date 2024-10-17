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22:29, 17 октября 2024Спорт

Названы претенденты на приз лучшему молодому футболисту Европы

Ямаль, Майну и Гюлер претендуют на приз лучшему молодому игроку Golden Boy

Фото: Vincent West / Reuters

Издание Tuttosport на своем сайте опубликовало шорт-лист претендентов на приз Golden Boy, вручаемый лучшему молодому футболисту года в Европе.

На приз по итогам 2024 года претендуют 25 игроков. Среди них — атакующий хавбек «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль, полузащитник сборной Англии Коби Майну, а также хавбек мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер.

В апреле был назван список из 100 претендентов на премию. Среди них были россияне Никита Салтыков и Сергей Пиняев.

В 2023 году обладателем награды стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На премию номинируются игроки не старше 21 года.

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      Алексей Гусев
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