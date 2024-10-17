Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира во версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В бою, который прошел в четверг, 17 октября, в Уфе, россиянин победил немца Леона Харта. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам судьи единогласно отдали победу Гаджимагомедову.
Ранее на вечере бокса в Уфе другой россиянин Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) Он победил филиппинца Альберта Пагару.
Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. На профессиональном ринге он одержал пять побед в пяти поединках.