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20:41, 17 октября 2024Спорт

Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира во версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В бою, который прошел в четверг, 17 октября, в Уфе, россиянин победил немца Леона Харта. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам судьи единогласно отдали победу Гаджимагомедову.

Ранее на вечере бокса в Уфе другой россиянин Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) Он победил филиппинца Альберта Пагару.

Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. На профессиональном ринге он одержал пять побед в пяти поединках.

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      Алексей Гусев
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