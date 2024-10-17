Российский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира во версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В бою, который прошел в четверг, 17 октября, в Уфе, россиянин победил немца Леона Харта. Поединок продлился все 12 раундов, по его итогам судьи единогласно отдали победу Гаджимагомедову.

Ранее на вечере бокса в Уфе другой россиянин Альберт Батыргазиев защитил титул чемпиона мира по версии Международной ассоциации бокса (IBA) Он победил филиппинца Альберта Пагару.

Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. На профессиональном ринге он одержал пять побед в пяти поединках.