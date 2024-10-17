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10:43, 17 октября 2024Наука и техника

Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ оценили

Перенджиев: ПВО, РЭБ работают по «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ

Кадр: страница «Тактические решения» во «ВКонтакте»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают по беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лютый», рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений Украины» специалист оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Скорее всего, речь идет о малозаметном дроне. Он может переносить взрывные устройства для того, чтобы ударить. Одним словом, может действовать как обычный бомбардировщик и сбрасывать бомбы на те или иные объекты. Но мы можем противостоять ему. Наши системы обнаружения по нему работают, и работают средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны», — рассказал Перенджиев.

По словам военного эксперта, сообщение о секретном оружии ВСУ было сделано с целью запугать Россию.

«Но мы как умели, так и дальше учимся защищаться. Главное — уметь его перехватить, изучить и разработать эффективные механизмы для его уничтожения», — добавил он.

Сообщает об этом CNN, а не сама Украина — это говорит о том, что, скорее всего, здесь еще одна задача CNN: публичная отчетность перед теми, кто выделил деньги на разработку этого аппарата

Александр Перенджиеввоенный эксперт
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Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Украина запустила свой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Лютый» для атаки на Россию. Корреспонденты назвали дрон «одним из самых сверхсекретных вооружений Украины» и отметили, что его длина составляет 13 футов (3,9 метра), а размах крыльев — 23 фута (7 метров).

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